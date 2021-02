Dono de bar acusa andarilho de agressão com barra de ferro

Um comerciante acabou sendo agredido com uma barra de ferro, por volta das 11h de ontem, no jardim Santa Cruz, em Campo Mourão. A vítima, que tem um bar no bairro, disse que um andarilho chegou ao local e começou a incomodar os clientes.

A agressão ocorreu no momento em que ele pediu para que o homem se retirasse do local. A vítima, que teve escoriações nos braços, cabeça e rosto dispensou o atendimento médico. O andarilho acusado das agressões não foi localizado pela equipe da Polícia Militar.