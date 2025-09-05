C. Mourão foi o 6º em retenção de IR no PR. No país, foi o 30º

Uma vez mais, Campo Mourão foi destaque estadual e nacional na retenção de parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas para destinar a entidades filantrópicas que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. O balanço final da campanha IR Solidário 2024/2025 foi divulgado nesta semana pelo Fórum das Entidades Socioassistenciais e Coirmãs de Campo Mourão.

A arrecadação somou R$ 2.014.830,91 e os contribuintes destinaram R$ 1.105.312,90 ao Fundo Municipal do Idoso (FMI) e R$ 909.518,01 ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). Levando em conta o potencial de arrecadação do Município em termos do tributo federal, Campo Mourão foi o município paranaense que mais reteve IR para as instituições sociais locais (19 por cento).

A mobilização que a cidade realiza já há quase 30 anos para aproveitar essa possibilidade de manter no Município parte do IR teve, na última campanha, a adesão de 1.023 pessoas físicas e de 12 empresas (pessoas jurídicas). Campo Mourão foi uma das primeiras cidades paranaenses a mobilizar a comunidade para assegurar esses recursos.

Apenas nas seis edições anteriores da campanha “Imposto de Renda Solidário” foram retidos na cidade e destinados a entidades locais R$ 9.189.278,83. Através do FMDCA foram repassados R$ 4.721.336,12. Já pelo FMI foram destinados R$ 4.467.942,71. São recursos que se não fossem retidos em Campo Mourão, através de doação dos contribuintes, iriam para Brasília e dificilmente retornariam ao Município.

Para as entidades contempladas, esses recursos já viabilizaram muitas ações e atualmente são essenciais para o atendimento de cerca de quatro mil crianças, jovens e idosos. Mas apesar dos resultados altamente positivos alcançados pela campanha, Campo Mourão poderia reter muito mais IR. Das 9.931 pessoas físicas que estavam aptas a doar, apenas 1.023 aderiram à campanha. Eles poderiam destinar R$ 8.028.797,94, enquanto a arrecadação total deste ano foi de R$ 2.014.830,91.

Os dois fundos municipais agora vão destinar os recursos obtidos as seguintes instituições locais: Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, Associação dos Amigos do Autista (AACM), Casa Lar Infantil Miriã, Comunidade Terapêutica Lar Dom Bosco, Centro de Educação Santa Rita (Cedus), Apae, Associação Eliane Futsal Social, Abrigo Mão Cooperadora, Fundação Marta Kaiser (Casa das Fraldas), Associação Dojo.com, Associação Mourãoense de Basquete, AMX – Associação Mourãoense de Xadrez e Associação Sou Arte.

AGRADECIMENTO

Várias entidades locais participam todos os anos da mobilização da comunidade em torno da campanha, mas a atuação do Sindicato dos Contabilista de Campo Mourão e Região (SinConCam) é essencial, pois são esses profissionais que normalmente preparam a declaração do IR para os contribuintes. “O momento agora é de agradecer aos contabilistas pelo empenho demostrado, uma vez mais, para se atingir os fins propostos pela campanha: beneficiar mourãoenses em situação de vulnerabilidade social, assistidos por instituições filantrópicas. Também é fundamental agradecer aos contribuintes, que se sensibilizaram e aderiram a campanha”, acentua Idnei Hundsdorfer, presidente do SinConCam.