Veículo bate em carreta e passageiro fica preso às ferragens

Uma violenta colisão envolvendo um GM/Astra, com placas de Nova Tebas, e uma carreta, com placas de Campo Mourão, deixou o passageiro do automóvel preso às ferragens, com ferimentos graves. O helicóptero do Samu, de Maringá esteve no local para agilizar o encaminhamento da vítima ao hospital.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luiziana. De acordo com informações o motorista da carreta estava entrando na sede de uma fazenda, que fica às margens da rodovia, quando o veículo Astra bateu no meio da carreta, atingindo o tanque de combustível.

O Astra era conduzido por Daniel Gonçalves Ribeiro, que teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Já o passageiro do veículo, de 53 anos, ficou preso às ferragens.

O atendimento foi prestado por equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e o Helicóptero de Serviço de Urgência e Emergência. O motorista da carreta nada sofreu. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar a causa do acidente.

Fotos e informações Maritania Forlin – Luiziana Notícias