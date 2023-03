Taxista de Mamborê é vítima de latrocínio em Luiziana

Um taxista de Mamborê, identificado como Pedro Micalichechen, o “Pedrinho Taxista”, foi vítima de latrocínio – roubo seguido de morte -, em uma estrada rural, no município de Luiziana.

O crime ocorreu na tarde desse sábado (11), na comunidade Aterrado Alto, próximo a Fazenda São João, em Luiziana. Além da Policia Militar de Luiziana, uma equipe da PM de Roncador também esteve no local, onde a vítima foi encontrada com ferimento causado possivelmente por arma branca.

Segundo as informações, Pedrinho Taxista, estava com o veículo um Fiat Uno e havia sido contratado por um passageiro e seguida sentido a Roncador. Durante a viagem, ele recebeu voz de assalto. De acordo com a PM o criminoso entrou em luta corporal com a vítima e acabou desferindo contra ele diversos golpes de faca.

Ele teria roubado aproximadamente R$ 200,00 da vítima, mas permaneceu no local e acabou preso em flagrante. O autor do crime foi conduzido até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. A Polícia Cientifica e IML de Campo Mourão foram acionados, fizeram o trabalho pericial na cena do crime e o corpo foi recolhido para autópsia.