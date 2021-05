Mulher é agredida com chutes pelo amásio

Uma mulher de 24 anos foi agredida pelo companheiro, por volta das 16h dessa terça-feira, em uma residência na rua Edmundo Mercer, no centro de Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada e em contato com a mulher, ela disse que o companheiro a tinha agredido com diversos chutes nas pernas e na barriga. Ela apresentava alguns hematomas pelo corpo.

A vítima também afirmou que não é a primeira vez que sofre agressões do amásio. O acusado não estava mais no local quando a PM chegou. Segundo ela, assim que ocorreram as agressões ele se evadiu. Os policiais militares registraram o boletim de ocorrência e orientaram a vítima.