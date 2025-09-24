Patrulha Maria da Penha participa de evento em Luiziana

Dando continuidade à Operação Mulher Segura, a equipe da Patrulha Maria da Penha do 11º BPM participou do evento “Sementes do Bem Viver”, realizado na Praça da Juventude de Luiziana. O evento foi realizado pelas funcionárias do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), voltado para as mulheres da comunidade rural do município.

Durante o encontro, foi ministrada uma palestra sobre violência doméstica e familiar, abordando medidas de prevenção, proteção e enfrentamento, com o objetivo de disseminar informações relevantes e incentivar as mulheres a buscarem auxílio em situações de violência.

O evento contou com a presença da Promotora da Mulher, funcionárias do IDR e reuniu cerca de 22 participantes, sendo de grande relevância social. A ação proporcionou um espaço de diálogo, aprendizado e fortalecimento da rede de proteção às mulheres.