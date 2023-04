Pai de rapaz esfaqueado em Luiziana é acusado de bater carro na moto do pai de suspeitos do crime

O pai dos três jovens que estariam envolvidos no esfaqueamento de um rapaz na manhã de ontem, em Luiziana, foi vítima de atropelamento na madrugada desta terça-feira, 4, quando prestava serviços de vigilante com sua moto pela cidade.

Ele acionou a Polícia Militar e informou que o pai da vítima esfaqueada teria batido em sua moto de propósito. O homem, segundo ele, dirigia um VW/Parati e “jogou” o carro sobre sua moto.

Na queda, o vigilante sofreu algumas escoriações nas mãos. Após isso o motorista do carro fugiu do local. Com base nas informações, a equipe policial intensificou o patrulhamento com o objetivo de localizar o acusado, porém ele não foi encontrado.