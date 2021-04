Motorista perde controle de veículo e derruba poste, em Luiziana

O motorista de um veículo Fiat Tipo, placas KFM 9127 (Araruna), perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de energia elétrica, em Luiziana. O acidente foi registrado por volta das 18h desse sábado (3), na rua Raimundo de Souza, no Conjunto Esperança II.

De acordo com informações, o motorista mora em Luiziana. Com o impacto da colisão, o poste quebrou, causando ferimentos, mas sem gravidade no motorista. Ele foi socorrido por uma ambulância da Secretaria de Saúde e levado para atendimento médico.

As causas do acidente não foram informadas. Moradores do local ficaram sem energia elétrica por conta do acidente.

Informações e fotos: Luiziana Noticias