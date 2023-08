Marido não aceita separação, faz ameaças e queima roupas da mulher

Em mais um caso de violência doméstica na região, um morador da área de Luiziana “surtou” ao ser informado do interesse da mulher pela separação. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, em um sítio localizado na rodovia BR-158, próximo à comunidade Campina do Amaral.

A Polícia Militar foi ao local e fez a prisão do suspeito. De acordo com a polícia, ao tomar conhecimento da vontade da vítima pela separação, ele saiu da residência e foi até a cidade de Luiziana com o filho do casal.

Ao retornar, bastante agressivo, pediu para falar com a mulher, momento em que começou a xingá-la de vagabunda e dizendo que ela ficaria com ele “por bem ou por mal”. E seguida o companheiro começou a colocar fogo nos pertences pessoais da vítima (roupas e alguns documentos).

Com medo, a mulher foi para a casa dos patrões, proprietários do sitio. O homem foi detido pela PM e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. A vítima relatou que já havia sofrido agressão do companheiro na quarta-feira. Na tarde de hoje, ele ficou violento após misturar bebida alcoólica com medicação controlada.