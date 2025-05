Luiziana realiza a 8ª Caminhada na Natureza com beleza, solidariedade e integração rural

Na manhã ensolarada deste domingo, 4, o município realizou mais um grande evento a céu aberto para valorizar a natureza, as culturas e gastronomia local, a solidariedade e o espírito comunitário.

A 8ª edição da Caminhada na Natureza – Circuito Cachoeira Rio Sem Passo – reuniu mais de 500 participantes vindos de 28 cidades da região, que percorreram juntos um trajeto de 11 km por entre matas nativas, rios, cachoeiras e propriedades rurais que revelam a alma agrícola do município.

Quatro pontos de apoio garantiram o conforto dos caminhantes, oferecendo água fresca, sombra e um breve descanso. O cuidado com os visitantes foi além: um saboroso café da manhã e um almoço típico rural foram servidos gratuitamente, destacando o melhor da culinária local e os produtos da agroindústria familiar – uma forma saborosa de valorizar quem vive e trabalha no campo.

A solidariedade também caminhou lado a lado. A Associação de Proteção aos Animais de Luiziana (Apaluz) arrecadou mais de 100 kg de ração para cães e gatos em situação de abandono, e ainda celebrou quatro adoções responsáveis concretizadas durante o evento. Emoção e empatia marcaram esse gesto coletivo de carinho pelos animais.

O encerramento foi com chave de ouro: sorteio de brindes e muita confraternização entre os participantes, que terminaram a jornada com o corpo cansado, mas o coração leve.

O prefeito municipal, Edson Liss, fez questão de caminhar junto ao povo e destacou a importância do evento. “É uma forma de fortalecer o turismo rural, movimentar nossa economia local e, acima de tudo, promover a integração entre comunidades vizinhas”, afirmou.

A secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Geralda Fantini de Souza, comemorou o sucesso da edição e agradeceu aos voluntários, servidores e apoiadores. “Sem esse trabalho conjunto, nada disso seria possível”, declarou.

A realização da Caminhada foi da Prefeitura Municipal e suas secretarias, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), com apoio da Coamo, do Rotary Clube e da Cooperativa Sicredi.

Mais do que uma simples caminhada, o evento mostrou o que a cidade tem de melhor: suas paisagens, sua gente e sua capacidade de caminhar unida – sempre em direção ao bem comum.

Fonte: Unidade de Extensão Rural do IDR-Paraná de Luiziana