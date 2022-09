Luiziana prepara o Desfile de 7 de Setembro

Aconteceu na Secretaria de Educação de Luiziana, o encontro com representantes de escolas, entidades e departamentos municipais com o objetivo de traçar e debater sobre a realização do Desfile Cívico no dia 7 de Setembro no município.

O Desfile nesse ano será coordenado pela Secretaria de Educação em parceria com Secretaria de Cultura e Esporte, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saude, Obras, Meio Ambiente, vão participar também Escola Estadual, Emater e demais órgãos e empresas do município.

Tudo será organizado com muito cuidado para que todas as delegações participantes possam desfilar na avenida com tranquilidade e segurança.

Alguns detalhes da realização do Desfile Cívico ainda estão sendo definidos mas, cerca de 15 delegações devam participar nesse ano. O desfile está marcado para ter início às 08h30 e terá como ponto principal de saída a Avenida Liberdade, em frente à Praça primavera e encerramento na Praça Romão Martins.

Com informações: Luiziana Notícias