3ª Copa Comcam abre semifinais neste domingo

A 3ª Copa Comcam Grupo ABL realiza neste domingo (4), a partir das 15h30, os primeiros jogos da fase semifinal do campeonato. Dois confrontos acontecerão neste fim de semana. A equipe de Quinta do Sol recebe no Estádio Alcino Cipriano da Silva o time de Engenheiro Beltrão. Já em Campo Mourão, no estádio Roberto Brzezinski, o Luiziana F.C. entra em campo contra o Holanda/Fecam. O jogo de volta será no domingo seguinte (11) e definirá os finalistas da Copa.

Nas quartas de final, Quinta do Sol empatou em 1 a 1 com Corumbataí do Sul na casa do adversário no tempo normal de jogo, porém venceu nos pênaltis por 5 a 4. Engenheiro Beltrão eliminou Peabiru por 2 a 0, enquanto o time de Luiziana derrotou o Grêmio Mourãoense pelo placar de 4 a 2.

Por fim, a equipe do Holanda/Fecam eliminou a equipe bicampeã da Copa: Ubiratã. No tempo normal o time de Campo Mourão ganhou por 2 a 0, igualando ao placar do jogo de ida. Nas penalidades, a equipe mourãoense derrotou o adversário por 4 a 2, passando para a semi.

A Copa é patrocinada pelo Grupo ABL Negócios de Sementes e Logística e a Viação Garcia, para o transporte dos atletas de uma cidade a outra. O campeonato terá uma premiação total no valor de R$ 22.000,00, sendo: R$ 12.000,00 para o campeão; R$7.000,00, 2º colocado; e R$ 3.000,00 ao 3º colocado.