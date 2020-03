Luiziana confirma nove casos de dengue e 64 notificações

A Secretaria de Saúde de Luiziana divulgou nesta quinta-feira (12), que os números da dengue no município estão aumentando. Os casos confirmados passaram para 9 e 64 pessoas estão aguardando o resultado do exame do Lacen. De acordo com o Secretário de Saúde de Luiziana, apesar dos casos serem suspeitos os 64 pacientes estão sendo monitorados.

Apesar de todos os esforços a orientação é que a população continue eliminando os criadouros do mosquito transmissor da doença, a principal delas é água parada.

“Estamos junto com as Secretarias e população eliminando todos os focos do mosquito, mas precisamos que esse trabalho seja continuo, pois só se evita a dengue eliminado os focos” disse o Secretário de Saúde.

Os moradores devem ficar atentos aos sintomas da doença e qualquer suspeita procurar atendimento no Posto de Saúde. os sintomas podem durar de cinco a sete dias, apresentando sinais como: febre alta, dor de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações, enjôos, vômitos entre outros.