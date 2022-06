Jovem de Luiziana acidentado na PR-549 morre no hospital

Morreu na noite dessa quarta-feira (08), no Hospital Santa Casa de Campo Mourão, o jovem Anderson Aparecido Ribeiro, de 29 anos, após sofrer um acidente automobilístico e passar 12 dias internado na UTI.

O acidente ocorreu na madrugada do dia 28 de maio, na rodovia PR-543, entre Corumbataí do Sul e o distrito de Bourbônia. Segundo as informações o condutor conduzia um veículo Fiat Palio e capotou, após perder o controle da direção. O rapaz foi ejetado do automóvel.

Ele por uma equipe da Saúde de Corumbatai do Sul, até a chegada do Samu de Barbosa Ferraz, que chegou para dar apoio e fez o encaminhamento para o hospital de Campo Mourão. O horário do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados.

Com informações: Luiziana Notícias