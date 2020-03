Inscrições para Concurso Público de Luiziana são prorrogadas

A Prefeitura de Luiziana, publicou em edital que prorroga as inscrições do Concurso Público, as inscrições se encerraram na segunda-feira (23), devido as ações de combate ao Coronavírus muitos candidatos sem sair de casa não conseguiram fazer a inscrição, sendo assim as inscrições vão até dia 21 de abril de 2020.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.institutounifil.com.br. A data de realização das provas será definida e publicada em edital.

Estão sendo disponibilizadas 35 vagas sendo 12 vagas para cadastro reserva. Ajudante Geral – Coveiro – Cozinheira – Eletricista I (Predial) – Motorista II – Motorista III – Operador de Máquinas – Pedreiro – Agente Comunitário de Saúde (UBS Urbano) – Agente de Vigilância e Epidemiologia – Inspetor de Alunos – Técnico em Enfermagem PSF – Assistente Social – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Bioquímico – Contador – Cirurgião Dentista PSF – Enfermeiro PSF – Fisioterapeuta – Fonoaudiologia – Médico Clínico Geral Plantão PSF – Médico Clínico Geral – Médico Ginecologista – Médico Pediatra – Médico Veterinário – Nutricionista – Professor V – Psicólogo.

O edital completo pode ser acessado na página da empresa responsável pela realização do concurso www.institutounifil.com.br.

Da Assessoria