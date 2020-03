Prefeito de CM mantém medidas de prevenção recomendadas pela OMS

O prefeito Tauillo Tezelli disse que apesar da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Campo Mourão serão mantidas as medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Sociedade Brasileira de Infectologia.

“Por enquanto continua valendo as determinações do nosso decreto com base em pareceres de especialistas da área da Saúde para o funcionamento do comércio, órgãos públicos e privados. Estamos acompanhando a situação permanentemente e claro que esperamos ansiosamente retomarmos a vida normal o quanto antes”, salientou o prefeito.

Todos os dias o município emite boletins sobre a evolução da situação em relação aos exames coletados e casos suspeitos. “A cautela é necessária nesse momento e continuamos dando seguimento ao que foi discutido e deliberado nas reuniões do gabinete de crise”, reforça o prefeito, ao conclamar o apoio e compreensão da população.

“Ninguém de nós gostaria de estar vivendo essa situação, que é inédita no mundo. Os casos positivos da doença tem crescido assustadoramente no país, o que reforça a necessidade de manter os cuidados que já estamos tomando”, completa o prefeito.