Incêndio destrói residência de madeira em Luiziana

Uma casa de madeira foi destruída pelo fogo, em Luiziana, por volta das 21h dessa quinta-feira (27), na Avenida Liberdade. As chamas se alastraram muito rápido e até a chegada do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, um trator com um tanque d’água da Prefeitura foi utilizado na tentativa de conter o incêndio.

No entanto, a residência foi completamente consumida pelo fogo. Ao chegar ao local, coube ao Corpo de Bombeiros apenas fazer o rescaldo do fogo.

Populares também utilizaram mangueiras para evitar que o fogo atingisse as residências vizinhas. No momento do incêndio não havia ninguém na casa e o nome dos moradores não foram divulgados. As causas do incêndio serão investigadas.

Fotos: Carlinhos Costin Guedes e Informações Luiziana Notícias