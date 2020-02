Planejamento para o setor de vestuário, dia 3, na Acicam

A programação de treinamentos voltados a capacitação e reciclagem de conhecimento de empresários e gestores associados à Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) prossegue no próximo dia 3 com a realização de workshop de planejamento específico para o setor de vestuário. Será o terceiro treinamento promovido pela entidade neste ano.

O workshop, coordenador pela consultora Rosilene Ribeiro Colchon, será realizado a partir das 19 horas e as vagas são limitadas. No evento serão apresentadas ferramentas de suporte e tomada de decisão e organização de empresas que atuam no setor de vestuário no Município.

O setor de vestuário e bastante representativo na economia de Campo Mourão e a Acicam possui grande número de empresas associadas ligadas a atividade, que responde pela geração de muitos empregos e renda no Município.

Em janeiro, a Acicam realizou palestra para os empresários sobre o Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de dados, proferida pela advogada Vivian Moraes, gerente Jurídica do SPC Brasil, além da coordenadora Jurídica da Faciap, Carolina Taborda. Mais de 120 empresários e gestores participaram da palestra.

Já no dia 18 de fevereiro, a Acicam realizou workshop de planejamento com a psicóloga Coach Angelis Bogdnovicz. O evento foi realizado através de parceria com o Sicoob e o Sebrae.