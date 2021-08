Homem é preso por furtar fios de cobre em Luiziana e usar sobrinha no crime

Um homem foi preso pela Policia Militar de Luiziana, acusado de usar uma sobrinha adolescente para furtar fios de cobre na quadra esportiva da Praça da Juventude da cidade.

Ao verificar a situação a equipe militar avistou duas adolescentes correndo quando perceberam a presença da viatura. Elas foram alcançadas pelos policiais e ao lado de uma delas foi localizado um rolo de fio de cobre.

Ao ser questionada, ela contou para a policia que havia furtado os fios com a ajuda do tio. Ainda nas proximidades, em um terreno, foi encontrada uma bolsa contendo aproximadamente 200mts de fio de várias espessuras e uma serra manual, a qual a adolescente contou que o tio tinha deixado para ela fazer o transporte do material.

Durante buscas a PM localizou o acusado (tio da adolescente) em um bar, no centro de Luiziana. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providencias cabíveis.

Fonte: Luiziana Notícias