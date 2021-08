Perimetral Tancredo Neves terá mais um semáforo de quatro tempos

Começa a ser instalado nesta quarta-feira (11), um semáforo de quatro tempos na Perimetral Tancredo Neves, cruzamento com a Rua Engenheiro Mercer, no Jardim Alvorada. O local é um dos pontos onde mais ocorrem acidentes graves na via. A previsão da empresa que venceu a licitação é que o serviço seja concluído até sexta-feira (13).

“Esse projeto não resolve o problema em definitivo, mas é o que se pode fazer de forma mais emergencial para tentar dar mais segurança no trânsito no local”, ressalta o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka. Ele explica que o novo semáforo vai funcionar como o que já está instalado também na Perimetral no cruzamento com a Rua Araruna.

“Haverá mais tempo para quem fará a conversão à esquerda e quem for atravessar a Perimetral terá que esperar um pouco mais”, sintetiza Sminka. Ele informa que o custo do novo sistema semafórico será de R$ 39 mil e o projeto inclui a devida sinalização no local. “Outros pontos da perimetral, como na Rua São José, está em estudo também dentro do plano de mobilidade urbana”, acrescenta.

INFRAÇÕES

A maioria dos acidentes (e também os mais graves) envolve motociclistas. A falta de atenção e negligência dos condutores são apontados como os principais fatores. Por ser uma via larga, reta e asfalto em boas condições, muitos condutores abusam da velocidade.

“O principal agente do trânsito é o condutor do veículo. Não há sistema de semáforo que funcione se a legislação de trânsito não for respeitada”, adverte Sminka, ao lembrar que a velocidade máxima permitida na Perimetral é 60 km por hora. “Muitos querem aproveitar o sinal amarelo e nem sempre dá tempo em locais de grande fluxo de veículos”, reforça.

A Perimetral Tancredo Neves é um trecho urbano da rodovia PR 158 e antigamente era conhecida como Travessa Guaíra. Já foi mais utilizada especialmente por veículos de grande porte de passagem pela cidade até o início da década de 90, quando foi construído o contorno rodoviário da cidade. Mas o fluxo de veículos ainda é intenso no local, principalmente nos horários de “pico”.