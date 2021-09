Hemonúcleo recebe mais uma etapa da campanha de doação de sangue do Rotary Club de Luiziana

Aconteceu na manhã dessa quinta-feira (16), mais uma etapa da Campanha de Doação de Sangue intitulada “Bondade está no Sangue”, em memória do atleta Thomas Bognar, que faleceu em setembro de 2019, vítima de Leucemia.

A corrente para ajudar quem necessita de sangue segue até dia 30 de setembro. Todas as quintas-feiras o Hemonúcleo de Campo Mourão reservou o período da manhã para a coleta de sangue de Luiziana.

A campanha do Rotary Club de Luiziana acontece em parceria com as Secretarias de Esportes e Saúde do município. Uma Van está sendo disponibilizada para transportar os doadores até campo Mourão.

Colaboradores da Coamo também estiveram participando das doações nesta quinta-feira. Para quem tiver interesse em doar, os agendamentos para os dias 23 e 30 de setembro seguem sendo feitos pelo telefone 9 9910-2885.

Moradores da região podem se dirigir direto ao Hemonúcleo de Campo Mourão.

Fonte: Luiziana Notícias