Um adolescente e um rapaz de 18 anos estão desaparecidos em Engenheiro Beltrão

Dois moradores de Engenheiro Beltrão estão desaparecidos desde o último final de semana. Um deles, adolescente de 16 anos e outro um jovem de 18. O menor, identificado por Julio Philipe Rodrigues de Almeida, morador no distrito de Sussui, saiu de casa na sexta-feira passada e não retornou.

Familiares registraram queixa na delegacia de Polícia Civil. Segundo as informações, ele teria sido visto pela última vez na cidade de Quinta do Sol.

Na tarde desta quarta-feira, após denúncias de que um corpo teria sido visto na região do “campão”, em Quinta do Sol, a Polícia Civil fez buscas no local, mas não encontrou nada.

Já no início da manhã desta quinta-feira, a delegacia registrou o segundo desaparecimento, desta vez de um jovem identificado por Kauan Nicolas da Silva. Ele mora no conjunto Castelo Branco

Segundo um familiar, o rapaz foi visitar a mãe na cidade de Floresta, no sábado passado e desapareceu. Apenas o cachorro que o acompanhava retornou para casa, segundo familiares.

