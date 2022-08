Rede municipal de Educação atende 221 alunos autistas

Um total de 142 alunos da educação infantil e 79 do ensino fundamental matriculados na rede municipal em Campo Mourão estão diagnosticados com espectro do autismo. Os dados foram levantados pela Secretaria Municipal de Educação. Além de equipe especializada e um programa criado em 2018 por Lei Municipal, este ano o município passou a contar também com espaço de atendimento especializado na Saúde, o AMPARA.

O trabalho da Secretaria de Educação para detectar os primeiros sinais em crianças começa desde o berçário. Segundo a gerente pedagógica e da Educação Especial e Inclusão, Ana Kaffa, em parceria com a APAE foi criado o programa amparado por lei municipal para detecção e intervenção precoce para crianças com risco de sofrimento psíquico.

Ela informa que existe um protocolo aplicado a partir de 18 meses a 3 anos, que é uma triagem de sinais. “No momento que é detectado, as diretoras encaminham para a equipe técnica da Secretaria de Educação para que se inicie um processo de avaliação com diferentes profissionais, até ser encaminhado ao médico”, acrescenta.

A partir do diagnóstico de autismo, a criança é encaminhada para as salas de estimulação sensorial e para os atendimentos de saúde, agora no AMPARA, com fonoaudiologia e terapias na área da saúde. “A partir dos 4 anos temos as salas multifuncionais em contraturno para atendimento com professor especialista. Dentro da sala de aula o encaminhamento é acompanhado pelo professor e equipe pedagógica para a adaptação curricular, com estagiários e professores de apoio”, esclarece a gerente.

Ela lembra que a Secretaria também tem um programa com psicólogos para acolher a família, esclarecer dúvidas e dar direcionamentos. “Temos grupos de pais que são acompanhados, onde eles têm palestras com temas que eles mesmos trazem para serem abordados”, informa, ao acrescentar que também são realizadas visitas às crianças que apresentam maior dificuldade para verificar se tem ou não necessidade de encaminhamento para escola especial.