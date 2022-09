Dupla armada com facão e revólver assalta padaria em Luiziana

Armados com revólver e facão, dois bandidos assaltaram uma padaria, na cidade de Luiziana, por volta das 14h desta segunda-feira, 12. O crime ocorreu na rua Jalindo Ferri. De acordo com informações da vítima, a dupla entrou no local, pediu bolacha e depois anunciou o assalto.

Durante a ação, equipamentos das câmeras de segurança foram retirados pelos criminosos. Além de roubarem todo dinheiro do caixa ainda assaltaram um cliente que estava no estabelecimento.

O comerciante relatou que os ladrões estavam de capacete, um na cor branca e outro na cor preta. Um deles estava de bermuda e outro de calça jeans e, após o crime, fugiram em uma moto na cor escura.

A Policia Militar foi acionada, realizou buscas para tentar localizar a dupla, mas eles continuam foragidos. Qualquer informação pode ser repassada no telefone de emergência 190 ou no (44) 9 9990-6966.

Com informações: Luiziana Noticias