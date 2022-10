Justiça Eleitoral faz alerta sobre agregação de seções eleitorais

No próximo domingo, 30, o eleitor deverá retonar às urnas para eleger o presidente da República. Na comarca de Campo Mourão, o Juiz Eleitoral Edson Jacobucci Rueda Junior, da 31ª Zona Eleitoral faz algumas recomendações aos eleitores, para que fiquem atentos já que houve agregações de seções em 2020.

Apesar dos locais de votação permanecerem os mesmos, houve alteração nos números das seções, bem como os eleitores de Campo Mourão que pertenciam à 183ª Zona Eleitoral automaticamente migraram para a 31ª Zona Eleitoral.

Com isso, o número da seção de muito eleitor mudou. Para evitar confusão na hora de votar, a Justiça Eleitoral recomenda seja baixado, até o próximo sábado, 29, o aplicativo E-título para o celular.

Também é possível fazer pela internet, a reimpressão do título, que já sai com o número da seção atualizado.

O intuito, segundo a Justiça Eleitoral, éamenizar as filas e tumultos nos locais de votação. A reimpressão do título eleitoral pode ser feita pelo site do TSE https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor#/ . Também é possivel fazer o download do aplicativo E-título no seu celular até a véspera da eleição, para que possam facilmente localizar o seu local de votação e seção eleitoral.