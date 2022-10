Casa de madeira é destruída por incêndio, no centro de Luiziana

Uma residência de madeira, anexa a um bar, pegou fogo na tarde deste domingo, na área central de Luiziana. A casa fica localizada na rua Romão Martins, ao lado de um sobrado, que só não foi atingido pelas chamas devido a ação rápida da equipe da Secretaria de Obras que usou o caminhão- pipa da prefeitura para combater o incêndio .

Na hora do incêndio havia um morador no imóvel, que insistia em permanecer no local. Um outro homem entrou na casa e o convenceu a sair.

O imóvel fica anexo a um bar, também de madeira, mas a ação rápida da equipe utilizando o caminhão-pipa evitou que as chamas se propagassem, inclusive impedindo o avanço para um sobrado vizinho.

Com informações e imagem: Luiziana Notícias