Carreta carregada com milho tomba na “ponte torta”, próximo a Luiziana  

Uma carreta carregada com milho tombou na tarde desta terça-feira, 20, na conhecida “ponte torta”, localizada entre Luiziana e Iretama, na rodovia PR-487. O motorista, de 53 anos, ficou ferido e foi hospitalizado.

Segundo as informações da polícia, o motorista carregou na cidade de Mamborê e seguia para o porto de Paranaguá. No entanto, ao chegar na ponte torta, ele acabou perdendo o controle da direção e tombando.

A carreta tombou sobre a ponte e a carga caiu no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionados e prestaram atendimento ao motorista, que foi encaminhado a um hospital de Campo Mourão.

O acidente causou ainda derramamento de óleo sobre a pista, aumentando o risco para outros motoristas que trafegam pela rodovia.

O local foi demarcado pela Polícia Rodoviária Estadual, mas ainda assim a orientação é para que os motoristas redobrem os cuidados ao passarem pelo trecho, já que até o início da noite a carreta ainda continuava tombada sobre a ponte. Com isso, o lado da pista em que a carreta tombou ficou interditado.