Número de acidentes e multas mostram alto índice de desrespeito às leis de trânsito em Campo Mourão

Uma palestra ministrada pelos inspetores Crepaldi e Meire Colombari, da Polícia Rodoviária Federal, abriu nesta terça-feira (20), a Semana Nacional do Trânsito em Campo Mourão. Os participantes foram motoristas da prefeitura e da empresa responsável pelo transporte coletivo urbano. As ações da Semana Nacional são organizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob), em parceria com a Polícia Militar e 8ª Ciretran.

Na abertura, que teve a presença do prefeito Tauillo Tezelli e do comandante do 11º BPM, tenente coronel Adauto Giraldes, foram apresentados dados sobre o trânsito em Campo Mourão. O número de acidentes e multas efetuadas indicam um alto índice de desrespeito às leis de trânsito por parte dos condutores de veículos.

“As campanhas de conscientização são constantes, mas infelizmente ainda é grande o desrespeito à legislação e isso ocasiona muitos acidentes para o porte da nossa cidade”, observa o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira. Anualmente, uma média de 2.000 pessoas são vítimas de acidentes de trânsito, a maioria envolvendo motocicletas. O descuido em relação a via preferencial e excesso de velocidade estão entre as principais causas.

Uma média de 2.000 multas são emitidas mensalmente pelos agentes municipais de trânsito, além das multas efetuadas pela Polícia Militar. As principais infrações são falta de cinto de segurança, uso do celular por condutores de veículos e estacionamento em local indevido. “Além do prejuízo aos envolvidos, o acidente de trânsito causa despesas e transtornos ao poder público, desde o socorro ao atendimento nas estruturas de saúde. Por isso é preciso mais consciência por parte de todos que circulam pela cidade”, observa o prefeito Tauillo Tezelli.

Ainda nesta quarta-feira a Diretran e Ciretran realizaram uma palestra para trabalhadores da empresa Consolata. Nesta quinta (22), no Centro da Juventude, está programada palestra para idosos e na sexta, dia 23, uma ação referente a prevenção de acidentes, às 14 horas, na empresa JBS. O encerramento será na segunda-feira (26), com um passeio ciclístico urbano à noite, com largada às 19 horas, na Praça São José.

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, a Semana Nacional de Trânsito promove por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro. Deve ser o momento em que todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito promovam ações de educação e conscientização para a segurança no trânsito.