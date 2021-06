Mulher fica ferida em acidente entre moto e carro

Uma colisão entre carro e moto, deixou uma mulher de 50 anos ferida, em Campo Mourão. Ela estava na garupa da moto conduzida por seu filho, de 26 anos.

O acidente ocorreu por volta das 18h deste sábado, no cruzamento da rua Eufrasinia Teodoro de Oliveira, com a rua Olívio Salvadori, na divisa entre o jardim Cidade Nova com o conjunto Fortunato Perdoncini.

O rapaz conduzia uma moto Honda XRE 300 cilindradas, placa Mercosul (Maringá) pela rua Olívio Salvadori, enquanto o motorista de um Ford Ka, de 54 anos, subia a rua Eufrasinia Teodoro de Oliveira. Devido algumas mudanças que estão sendo realizadas no trânsito no bairro, não há placas de sinalização no local o que tem gerado confusão sobre que tem a preferência no cruzamento.

Na queda, a mulher que estava na garupa da moto teve ferimentos generalizados e foi atendida pelo Siate, que a encaminhou ao hospital Prono Socorro. Os condutores do automóvel e da moto não feriram.