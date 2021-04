Bares e restaurantes de Luiziana podem abrir até as 23h

O Novo Decreto publicado pela prefeitura de Luiziana, que estabelece novas medidas de Proteção da População da Covid-19, publicado no diário Oficial de quinta-feira (15) está autorizando os donos de bares, lanchonetes e restaurantes a funcionar das 10h as 23h, mas com capacidade reduzida.

O Decreto 1.577/2021, altera também o Toque de Recolher, que se estende agora das 23h até as 5h da manhã. Continua proibida a entrada em estabelecimentos comerciais de pessoas sem máscara, sendo obrigatória o uso da mesma.

Aos domingos é Proibida a abertura de bares, lanchonetes e restaurantes, nos mesmos podem atender somente no sistema Delivery. Academias podem funcionar das 6hs da manhã até as 23hs com 30% da capacidade. Salões de beleza poderão atender de segunda a sexta-feira das 8hs às 23hs e aos sábados das 8 às 20hs.

Informações: Luiziana Notícias