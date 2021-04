Equipe de Atletismo de Campo Mourão vai participar da 1ª competição do ano

A equipe de Atletismo de Campo Mourão – Unimed/Fecam/Assercam, vai participar neste fim de semana (17 e 18) do 1° Torneio de Atletismo Paulista na cidade de Bragança Paulista (SP). Segundo o técnico Paulo César da Costa, serão 12 atletas que vão representar o município nesta competição, que será a primeira do ano.

O Torneio é promovido pela Federação Paulista de Atletismo (FPA). “Mesmo com as limitações impostas pela pandemia a Federação tem buscado oportunizar aos atletas, treinadores e clubes competições para ampliar as chances dos atletas obterem índices para as Olimpíadas e estimular a continuidade dos treinamentos”, ressalta o técnico Paulinho, que chegou com a equipe nesta sexta-feira (16), em Bragança Paulista.