Após reunir centenas em Roncador, Caminhada na Natureza segue para Luiziana

Centenas de pessoas de 17 municípios da região participaram nesse domingo, 27, da 7ª edição da Caminhada na Natureza – Circuito Cachoeiras e Pinheirais, em Roncador. O percurso de 12 quilômetros foi em meio a paisagens deslumbrantes, com trechos de rio, mata nativa e uma bela cachoeira.

E a programação continua na região, desta vez em Luiziana que receberá a 8ª Caminhada na Natureza, no próximo domingo, 4 de maio. A concentração será a partir das 7h, no Salão Paroquial da igreja Nossa Senhora Aparecida, onde será servido café da manhã.

CAFÉ E ALMOÇO GRATUITOS

A saída para o percurso de 11 km será ás 8h. A prefeitura de Luiziana estará oferecendo gratuitamente o café da manhã e almoço a todos os participantes que deverão apenas doar um quilo de ração para animais.

Durante o percurso, os participantes contarão com pontos de apoio estrategicamente distribuídos, onde poderão se reidratar e descansar.

As inscrições estão abertas pelo endereço www.ecobooking.com.br , ou ainda no https://luiziana.caminhadas.info/ Mais informações poderão ser adquiridas pelos telefones (44) 3571 1854; (44) 3571 1268, ou com o IDR-PR pelo (44) 3571 1100.

A Caminhada na Natureza é realizada em parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e os municípios participantes.