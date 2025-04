Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição no Enem foi prorrogado até sexta-feira

Foi prorrogado até sexta-feira (02) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O pedido deve ser feito exclusivamente pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), até as 23h59.

Os estudantes que têm direito à isenção são aqueles que estejam matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas; os que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escolas da rede privada e os que sejam membros de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os estudantes que participam do programa Pé-de-Meia também poderão solicitar a isenção.

“O Enem é mais uma oportunidade de ingresso no ensino superior para o estudante paranaense, que já conta com o Aprova Paraná Universidades”, avalia o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “A isenção da taxa de inscrição é uma maneira de democratizar ainda mais esse acesso”.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica. Desde 2004, os resultados obtidos podem ser utilizados pelo estudante como forma de ingresso no ensino superior, como critério único ou complementar dos processos seletivos.

Independente do pedido de isenção, o estudante ainda deverá realizar a inscrição para o Enem, cujo período ainda será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA

O estudante que obteve a isenção, mas não compareceu aos dois dias de aplicação das provas no Enem 2024 e que queira solicitá-la para o exame de 2025, precisará justificar sua ausência. O prazo também vai até sexta-feira, 02 de maio, e deve ser feita pelo site do Inep.

ENEM PARANÁ

Recentemente, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) lançou o recurso educacional digital Enem Paraná, para auxiliar os estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública na preparação para o Enem e vestibulares em geral. A plataforma oferece ferramentas personalizáveis de estudos, atendendo a diferentes estilos de aprendizagem e pode ser acessada pelo computador ou pelo celular.

Agência Estadual de Notícias