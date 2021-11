Veículo furtado em Campo Mourão é encontrado sem as rodas em Peabiru

Um veículo da marca VW/Gol, furtado em Campo Mourão, foi recuperado nesta terça-feira, em Peabiru. O automóvel estava depenado, sem as quatro rodas, em uma valeta na área de obras do contorno e duplicação da BR 158.

Ao receber a informação de que havia um veículo abandonado, uma equipe da PM de Peabiru foi ao local e constatou, pela placa, que o automóvel havia sido furtado em Campo Mourão.

O proprietário foi comunicado e levou quatro rodas para montar no veículo e fazer a remoção do local. Com apoio do guincho do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, o Gol foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.