Agredida e ameaçada de morte pelo marido, mulher abandona casa em Luiziana

Em mais um caso de violência doméstica na região, uma moradora de Luiziana obrigou-se a abandonar a residência e mudar-se para outra cidade. Como o agressor impedia a mulher até mesmo de sair sozinha, ela aproveitou o momento em que ele foi para Campo Mourão para procurar o Destacamento da Polícia Militar.

As agressões teriam iniciado no final do mês passado, quando levou dois socos no rosto e um tapa nas costas. Três dias depois, mais agressões, desta vez com um cabo de vassoura o qual o agressor quebrou ao bater em seu braço.

Ela conta ainda que foi arrastada pelos cabelos até o meio da rua, onde levou mais socos e chutes. Ferida, ela foi até o Posto de Saúde de Luiziana, contudo, o agressor foi junto com medo de ser denunciado.

A vítima narrou ainda que era impedida de sair de casa sozinha. Ontem, aproveitando o momento em que o companheiro foi para Campo Mourão, ela procurou a Polícia Militar e, com apoio da equipe, retornou até a residência, juntou alguns pertences pessoais em uma mala e foi embora para outra cidade.

Os policiais a conduziram até a rodoviária de Campo Mourão para que ela embarcasse, evitando o encontro com o agressor. A mulher relatou ainda que por diversas vezes foi ameaçada de morte caso viesse a denunciá-lo. Ela foi orientada a procurar a delegacia da mulher para buscar proteção.