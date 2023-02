Ação rápida da PM de Luiziana frustra ação de bandidos no comércio local

Após denúncia anônima de que quatro suspeitos em um veículo VW/Gol de cor preta estavam circulando em Luiziana, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento pelo e conseguiu localizar o automóvel.

Após ordem para abordagem o condutor acelerou o veículo sentido a saída para a PR-553. N sequência os policiais conseguiram fazer com que condutor parasse, mas ele resistiu a ordem para descer do veículo sendo necessário o uso seletivo da força.

No interior do veículo foram localizados uma arma de fogo tipo revólver calibre .38 com seis munições e um coldre com outras seis munições, além de lanterna, e duas facas.

O homem informou que veio com outras três pessoas para Luiziana com a intenção de praticar furtos e roubos. Disse ainda que os comparsas teriam ficado na área central da cidade para que praticassem os crimes e que depois ele daria apoio na fuga.

O rapaz de 24 anos, a arma de fogo e os demais objetos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.

Com informações: Luiziana Noticias