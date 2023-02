Ônibus é assaltado por bandidos na rodovia PR-317, próximo a Ivailândia

Quatro homens armados interceptaram um ônibus na madrugada desta quinta-feira, 9, na rodovia PR-317, próximo ao distrito de Ivailândia (Engenheiro Beltrão), e roubaram as mercadorias que os passageiros haviam comprado no Paraguai.

O assalto ocorreu por volta das 03h10. O coletivo fazia o itinerário Foz do Iguaçu para São Paulo, quando um veículo Hatch de cor prata, ocupado por cerca de 4 homens armados fizeram disparos e obrigaram o motorista a parar.

Em seguida desviaram o ônibus para uma área rural, efetuando alguns disparos. No coletivo havia algumas mercadorias oriundas do Paraguai, as quais foram repassadas pelos assaltantes para um caminhão de pequeno porte.

O grupo fugiu com os produtos roubados e os passageiros acionaram a Polícia Rodoviária, A ocorrência foi atendida pelas equipes do Posto Rodoviário de Peabiru, com apoio de viaturas do 4º Batalhão de Maringá. As vítimas não souberam repassar mais informações sobre os veículos utilizados pelos assaltantes.