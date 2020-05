2ª paciente com coronavirus de Luiziana é transferida para UTI da Santa Casa

Em dois dias, o município de Luiziana registrou dois casos do novo coronavírus. Uma mulher de 62 anos, já com outras comorbidades, testou positivo para a doença nesta quarta-feira, aumentando a preocupação na cidade.

A mulher procurou a unidade de saúde do município na tarde de hoje e como apresentava sintomas da Covid-19, foi submetida ao teste rápido, que confirmou a contaminação pelo vírus.

Ela permaneceu sob os cuidados médicos na unidade da saúde, até por volta das 20h desta quarta-feira, quando foi transferida de ambulância a UTI-Covid do hospital Santa Casa de Campo Mourão.

A outra paciente de Luiziana passa bem e está sendo acompanhada em domicílio. Mais doze pessoas estão mantidas em isolamento na cidade. Diante do quadro agravado do novo coronavírus, a prefeitura deverá publicar novo decreto nesta quinta-feira, aumentando as medidas preventivas contra a Covid-19.