Rapaz morre com tiro da própria arma disparado para matar gato em Janiópolis

Um jovem de 22 anos, morador no distrito de Arapuan (Janiópolis), morreu baleado pela própria espingarda que manuseava na noite desse sábado, 24. Segundo as informações, ele disparou a arma contra um gato, no quintal de casa, mas a bala ricocheteou e atingiu a testa do rapaz.

A vítima identificada por José Macena Neto, foi encaminhada por uma ambulância ao Hospital Municipal de Boa Esperança, mas já teria chegado sem vida para o atendimento médico.

A Polícia Militar foi comunicada da ocorrência pelos profissionais de saúde e foi até o hospital, onde houve algumas tentativas de reanimação, mas o óbito foi constatado pelo médico.

De acordo com as informações, Neto estava em casa acompanhado de um amigo, tomando bebida alcoólica e ouvindo músicas, quando o jovem pegou uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e saiu no quintal dizendo que ia matar em um gato.

Após certo tempo e devido a demora, o amigo foi atrás e o encontrou caído, desacordado e com um tiro na testa. Imediatamente ele chamou a mãe da vítima para ajudar no socorro.

A ambulância foi chamada e o rapaz encaminhado ao hospital de Boa Esperança, onde já teria chegado sem vida. A mãe relatou que não tinha conhecimento do armamento e que seu filho também não fazia uso de remédios nem possuía traços suicidas.

No local compareceu uma equipe da Polícia Civil e Cientifica, além do IML de Campo Mourão que recolheu o corpo para exame de autopsia.