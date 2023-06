CM/Futsal empata com Mangueirinha pelo Campeonato Paranaense

Com gols de Lion, Pedro Carioca (2) e Léo Costa, o Campo Mourão Futsal empatou em 4 a 4 com o Mangueirinha (Sudoeste do Paraná), na noite deste sábado, 24, pelo Paranaense Série Ouro.

O jogo foi realizado na casa do adversário, e Campo Mourão chegou estar vencendo por 4 a 2, mas cedeu o empate no segundo tempo. Na terça-feira, 19, o Carneirão recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Joaçaba/SC pela Liga Nacional.