Residência é alvo de tiros no jardim Flora II

Pelo menos seis disparos foram efetuados em uma residência, localizada na rua Rosa Boiko Pinto, no jardim Flora II, em Campo Mourão, por volta das 4h30 desta madrugada.

O proprietário contou à Polícia Militar que ouviu cerca de seis diversos disparos nas proximidades de sua casa e, logo depois, ao olhar pela janela, viu que uma placa de vidro anexa ao muro estava estilhaçada.

No local os policiais identificaram pelo menos quatro marcas de projéteis, que atingiram o vidro e o muro. Pelas imagens de câmeras foi possível identificar um veículo de cor branca, aparentando ser uma Fiat/Strada ou uma GM Montana.

Ainda conforme foi apurado pelos policiais, o veículo parou nas proximidades, no cruzamento da rua, e na sequência foram efetuados os disparos. Equipes policiais realizaram patrulhamento, no entanto não localizaram nenhum veículo com as mesmas características.