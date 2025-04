Motorista foge após causar acidente e deixar uma mulher ferida em CM

Um acidente envolvendo um veículo Etios e um Fiat Palio foi registrado na manhã desta quarta-feira (30), no cruzamento da Avenida das Torres com a rua Vani Borges de Macedo, em Campo Mourão. A colisão deixou uma mulher ferida e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar.

De acordo com as informações, o Fiat Palio seguia pela rua Vani Borges de Macedo quando avançou a preferencial e atingiu o Etios, que descia pela Avenida das Torres em direção à Perimetral Tancredo Neves. No Etios estavam três ocupantes, incluindo uma criança.

Com o impacto, a condutora do Etios sofreu escoriações e um ferimento na cabeça. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica. A passageira do mesmo veículo relatou dores, mas recusou ser levada ao hospital. A criança que também estava no Etios foi retirada do local pelos próprios familiares antes da chegada das equipes de resgate. O veículo das vítimas teve danos de grande monta e o Palio foi parar fora da rua.

O motorista do Fiat Palio fugiu do local do acidente, abandonando o carro. A Polícia Militar realiza buscas para localizá-lo e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.