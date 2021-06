Ladrões furtam 50 baterias do pátio de máquinas da prefeitura de Janiópolis e ainda fazem chacota

Em uma ação ousada, bandidos invadiram o pátio de máquinas da Prefeitura de Janiópolis na madrugada desta quarta-feira, 9, e furtaram aproximadamente 50 baterias de todos os veículos e máquinas que estavam no local. Um veículo Fiat Uno também foi levado pelos criminosos e no lugar dele deixaram uma mensagem: “Recomendo comprar um Uno”.

A Polícia Militar ainda não tem o levantamento do total de baterias furtadas do local. O que chamou a atenção foi a ousadia dos bandidos, que pelo visto agiram com bastante tranqüilidade e até tiveram tempo de deixar recados, fazendo chacota da situação.

Em um dos recados, uma advertência: “Tarefa Colocar guarda armado”. No outro, o criminoso escreveu: “Só peguei emprestado o guarda é meu amigo”. As mensagens se espalharam pelo setor, com dizeres do tipo “A culpa é da covid”, ou ainda “Funcionário mal pago é nisso que dá”.

Armários também foram revirados de um escritório. A PM fez diligências pela cidade, mas até o momento nenhuma pista dos criminosos.

Informações e fotos: Goionews