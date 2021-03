Homem é brutalmente assassinado com tiros e facadas em Janiópolis

Um homem de 38 anos foi assassinado com pelo menos sete golpes de faca e dois tiros, na cidade de Janiópolis, no início da madrugada desta quarta-feira. O crime ocorreu na Avenida São João, próximo ao Hospital Municipal. A vítima, identificada por Valdivino dos Santos, morreu no local.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o autor ou autores do crime já haviam se evadido. Durante as diligências na madrugada, duas pessoas que teriam sido vistas com ele um pouco antes do crime foram encaminhadas para a delegacia de Campo Mourão para serem interrogados.

Santos tinha várias passagens no meio policial, segundo informou a Polícia Militar, entre elas uma tentativa de latrocínio na cidade de Peabiru. Ele já teria permanecido preso por 16 anos.

Além de cinco facadas no peito e duas no pescoço, ele levou um tiro no peito e outro no braço. Os dois homens encaminhados para a delegacia para serem ouvidos, têm 21 e 33 anos. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para exame de autópsia.