Carreta com “mega” tanque precisa rebaixar eixos para passar por viaduto

Uma carreta transportando um “mega” tanque, com 160 toneladas, precisou rebaixar os eixos para passar sob o viaduto, localizado entre Campo Mourão e Luiziana, na tarde desta terça-feira. O tanque, com capacidade para 650 mil litros de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), estava vazio.

O veículo tem como destino a cidade de Ponta Porã (MS), onde fará o carregamento. Conforme apurou o radialista Carlinhos Costim, de Luiziana, a carreta saiu de Paulínia, interior de São Paulo.

Mesmo com os eixos rebaixados, o tanque passou quase “raspando” a estrutura de concreto do viaduto. Uma longa fila de veículos se formou no local até que o veículo fizesse a travessia.

Ainda conforme as informações apuradas pelo radialista, a carreta com o pesado tanque estacionário, trafega entre 20 a 35km/h, percorrendo em torno de 100 km por dia .