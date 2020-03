Mulher é agredida pelo marido e pela sogra

Um casal se desentendeu enquanto consumia bebida alcoólica e a mulher acabou agredida pelo companheiro e pela sogra, em Campo Mourão. O caso foi registrado por volta das 21h desta segunda-feira, mas a Polícia Militar não informou o local da ocorrência.

A vítima contou que no momento da discussão sua sogra chegou e também lhe agrediu com um tapa no rosto. Ainda segundo ela, após a agressão o marido e a sogra teriam se evadido do local. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima.