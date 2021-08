Dois veículos foram encontrados queimados em Janiópolis

A Polícia Militar de Janiópolis atendeu uma ocorrência onde dois veículos foram encontrados queimados em uma estrada rural do município, por volta de 15h de sábado.

No local informado (Estrada do Takal), os policiais verificaram que haviam dois carros completamente destruídos pelo fogo. No entanto, só foi possível checar os dados de um dos carros, um Ford/Focus.

Segundo a PM, não havia registro de furto ou roubo. Quanto ao outro veículo não foi possível identificar as informações.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso e vai providenciar uma perícia nos automóveis, haja vista que existe a suspeita de que os mesmos podem estar envolvidos em crime de roubo a ônibus de turismo.