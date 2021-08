Ladrões assaltam mercado no Jardim Modelo

Dois bandidos invadiram um estabelecimento comercial no Jardim Modelo, e roubaram cerca de R$ 500,00 do caixa. O assalto ocorreu por volta das 19h45 de sábado.

O mercado onde ocorreu o crime fica localizado na rua Pedro Hruschka. Após a chegada da Polícia Militar, a vítima informou que um dos bandidos estava de posse de uma arma de fogo.

Após anunciar o assalto, a dupla roubou todo o dinheiro que estava no caixa. Ainda segundo a vítima, os dois fugiram em direção ao Conjunto José Richa. A PM orientou para que o comerciante apresentasse as imagens do circuito de segurança à Polícia Civil.