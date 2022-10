3ª Caminhada Internacional na Natureza reuniu cerca de 600 pessoas em Janiópolis

A 3ª Caminhada Internacional na Natureza – Circuito Graminha -, realizada em Janiópolis, nesse domingo, 23, reuniu cerca de 600 participantes de 22 municipios do estado.

Também participaram do evento, o prefeito Ismael Dezanoski, vice-prefeito, vereadores e lideranças da cidade. As caminhadas têm por objetivos principais divulgar os atrativos turísticos e culturais, melhoria da qualidade de vida dos caminhantes e interação do público urbano com o rural.

Os participantes foram recebidos com café colonial, servido pela equipe da Casa das Fraldas. O local foi muito bem escolhido, na sombra de frondosas árvores e na beira de um bonito rio. A diversidade de produtos impressionou a todos, pães, biscoitos, bolachas, sucos, queijo, doces, pamonha, leite, café, iogurte, ovos mexidos, entre outros.

Na sequência após o alongamento, deram início na caminhada, que visitou trilhas na mata, pinguelas, rios, cachoeiras, construções antigas e atividades agropecuárias, tudo preparado com muito cuidado na segurança dos caminhantes, contanto com apoio de cordas em locais críticos.

A Caminhada Internacional na Natureza em Janiópolis, foi uma reaização da prefeitura em parceria com o Instituto de desenvolvimento rural do Paraná-Iapar/Emater.