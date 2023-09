Ipardes: Campo Mourão entre as cidades com alto desempenho

Campo Mourão está entre as 29 cidades do Paraná que alcançaram o indicador de Alto Desempenho na avaliação do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). A avaliação, que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico das cidades paranaenses, foi divulgada nesta quarta-feira (13).

Segundo o Ipardes, esta edição foi elaborada com dados administrativos captados até 2021, fornecidos por entidades da administração pública como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde.

Elaborado para todos os 399 municípios do Estado, o IPDM retrata o desempenho em relação à renda, que aglutina dados do mercado de trabalho formal e agropecuária; educação, com indicadores da área relevantes; e saúde, refletindo indicadores de mortalidade na infância, de monitoramento pré-natal e das mortes em geral.

Os indicadores finais se consolidam entre os valores 0 e 1, cujos resultados se enquadram em quatro estratos de desempenho: Baixo Desempenho (de 0 a 0,39), Médio-baixo Desempenho (de 0,4 a 0,59), Médio Desempenho (de 0,6 a 0,79) e Alto Desempenho (de 0,8 a 1). Na microrregião 12, apenas de Campo Mourão e Ubiratã obtiveram o índice de alto desempenho.

O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, explicou que o IPDM é um instrumento importante justamente para definir os rumos do planejamento de políticas públicas que podem corrigir distorções, assim como o observado a partir de investimentos em educação e saúde, que tiveram o IPDM elevado em um bom número de municípios.